De volta ao Santos, Pará promete repetir conquistas da 1ª passagem

Campeão da Copa Libertadores (2011), Copa do Brasil (2010) e Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012), quando atuou pelo Santos entre 2008 e 2012, o lateral-direito Pará foi apresentado nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, como novo reforço do time da Vila Belmiro e promete aumentar ainda mais o seu currículo de conquistas.

"Chego mais experiente. Saí para um outro grande clube, que foi o Grêmio, e ainda tive uma passagem pelo Flamengo. Agora volto para o clube onde o maior de todos jogou, o Pelé. Volto com vontade de ganhar as coisas e vou dar meu melhor para conquistar o Brasileirão", afirmou Pará, em entrevista coletiva.

Com contrato assinado até o final de 2020, Pará começou a treinar no Santos no último sábado e chega ao clube com custo zero, pois rescindiu o seu contrato com o Flamengo, que iria até o fim deste ano. O novo camisa 31 perdeu espaço na Gávea após a chegada de Rafinha, contratado junto ao Bayern de Munique.

"Para mim é um prazer enorme estar voltando para a minha casa. Fui muito feliz aqui. Agora, o clube está vivendo um momento importante. Estou aqui para ajudar dentro e fora de campo. Se Deus quiser, estaremos comemorando este título no fim do ano", disse Pará, que vai disputar posição com Victor Ferraz.

"O Santos sempre jogou de forma ofensiva. Com a chegada do (Jorge) Sampaoli, está conseguindo colocar o time ainda mais para frente. Estou aqui para somar. O Victor Ferraz já tem tempo de clube e está identificado com a torcida, mas vou brigar pelo meu espaço e tentar me encaixar", afirmou o lateral-direito, cujo nome ainda não está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A expectativa é que Pará esteja à disposição já para o clássico contra o São Paulo, neste sábado, às 17 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.