De volta ao São Paulo, Jean mira fim do tabu na Arena Corinthians

Suspenso diante do Flamengo, o goleiro Jean está de volta ao time titular do São Paulo e motivado para acabar com o tabu na Arena Corinthians, onde o time jamais venceu após oito clássicos realizados na casa do rival. O clássico válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro começa às 17h deste sábado.

"Queremos quebrar este tabu, assim como fizemos contra o Atlético-PR na Arena da Baixada", disse o jogador, referindo-se ao duelo do primeiro turno contra os paranaenses que terminou com vitória são-paulina por 1 a 0, gol de Nenê. Lá, os são-paulinos jamais haviam vencido nos 18 confrontos anteriores (13 derrotas e cinco empates). Na Arena Corinthians, foram seis derrotas e dois empates até agora.

Curiosamente, no duelo entre as equipes no primeiro turno, que terminou com vitória são-paulina por 3 a 1 no Morumbi, Jean foi o titular, já que Sidão estava suspenso. "Tive a oportunidade de enfrentá-los e isso me fez entender melhor a rivalidade entre os clubes. Sei o quanto é importante conquistar um resultado positivo, porque o Majestoso tem um peso grande para as duas equipes", afirmou, ao site oficial do clube.

Além dele, o volante Hudson também não jogou na rodada anterior porque cumpria suspensão e estará de volta à formação titular. Ele deverá formar dupla com Jucilei, já que o garoto Luan torceu o tornozelo direito e segue entregue aos cuidados do departamento médico. Na frente, o meia-atacante Everton está à disposição após quatro partidas fora de ação, mas sua presença no 11 inicial ainda não está confirmada. Ele poderá ficar no banco como opção para o segundo tempo.