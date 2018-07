De volta ao Serra Dourada, Goiás pega o Atlético-MG Depois de três jogos fora de Goiânia, o Goiás volta a atuar no estádio Serra Dourada nesta quinta-feira, às 19h30, contra o Atlético Mineiro, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O objetivo do time goiano é voltar a vencer e evitar uma aproximação incômoda com a zona de rebaixamento, distante hoje seis pontos. Atualmente, a equipe tem 27 pontos e ocupa a 12.ª colocação.