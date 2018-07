De volta ao Serra Dourada, Goiás tenta encerrar tabu O Goiás terá um teste difícil, nesta quinta-feira, às 19h30, quando receberá o Santos, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, na disputa pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após cumprir punição com a perda de três mandos de campo, o time alviverde reaparece em sua casa com outros traumas recentes como a perda do título estadual e a desclassificação precoce na Copa do Brasil.