De volta ao time, Ramon confia em classificação do Vasco sobre a LDU

Em desvantagem no confronto com a LDU, o Vasco aposta nos jogadores que foram poupados no jogo de ida para buscar a reviravolta contra o time equatoriano na quinta-feira, em São Januário, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Ramon é justamente um deles e o lateral demonstra confiança em reverter a derrota por 3 a 1, sofrida em Quito.

"A partida contra a LDU é mais uma que precisamos correr atrás. Não podemos sofrer gols e ainda temos que marcar dois. Iremos procurar pressionar bastante desde o começo, assim como foi contra o Bahia, pela Copa do Brasil", afirmou Ramon, nesta segunda-feira.

Nesta quinta, o lateral não será o único reforço. Além dele, devem voltar ao time Breno, Desábato e Yago Pikachu, principal destaque da equipe na temporada. Por isso, Ramon acredita que o rival equatoriano deve apresentar postura mais cautelosa em São Januário.

"Acredito que a LDU não virá para cima, irá esperar, jogar através dos contra-ataques. Vamos traçar uma estratégia para atacar de forma segura, até para não sermos surpreendidos e marcarmos dois gols o mais rápido possível", declarou o lateral.

Para este confronto decisivo, o Vasco virá da ressaca da derrota para o São Paulo, por 2 a 1, no domingo, pelo Brasileirão. Para Ramon, o placar não refletiu o jogo, que teve destaque e até domínio vascaíno no segundo tempo.

"O resultado foi injusto, pois tivemos um bom volume de jogo. Nós cometemos dois erros e o São Paulo acabou aproveitando para marcar dois gols. Nosso primeiro tempo foi bom e o segundo, excelente. Tanto que poderíamos ter virado o jogo. Tivemos o domínio do segundo tempo quase todo, mas não se ganha jogo no futebol apenas com volume de jogo. Temos que aproveitar as situações que surgirem", analisou Ramon.

BAIXA DE MAXI LÓPEZ

Ainda não será nesta quinta que o atacante argentino Maxi López estreará com a camisa do Vasco. Havia expectativa, desde a sua contratação, de que sua estreia aconteceria justamente na Sul-Americana, porém atrasos na entrega da documentação da transferência impediram que o clube carioca inscrevesse o atleta a tempo de jogar nesta semana pela competição internacional.

Agora ele só poderá entrar em campo pela Sul-Americana na próxima fase, se o time avançar na competição. Pelo Brasileirão, o argentino está regularizado. Assim, deve fazer sua estreia pelo Vasco na partida contra o Palmeiras, no domingo, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Brasileirão.