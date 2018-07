De volta ao time, Ramon diz que Vasco precisa impor seu ritmo

O lateral-esquerdo Ramon está de volta ao time titular do Vasco. Recuperado de lesão na coxa, sofrida no triunfo por 2 a 0 sobre o Bahia pela Copa do Brasil, ele retornará para a equipe no duelo deste domingo com o Corinthians, no Mané Garrincha, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a volta ocorre em um momento importante, pois Henrique, o seu substituto, está lesionado.

Empolgado para esse retorno, Ramon destacou a necessidade de o Vasco se impor diante do Corinthians e também apontou a importância do duelo, ainda mais que o time tem dois jogos a menos do que os principais adversários no Brasileirão e está em 11º lugar, com 19 pontos.

"Precisamos impor o nosso ritmo, tudo que trabalhamos durante a intertemporada. É jogar da forma que estamos acostumados, que é pressionando e marcando muito forte o adversário. Vamos em busca da vitória, pois ela nos dará uma condição muito boa na tabela, até porque temos jogos a menos. Ganhar do Corinthians seria uma alegria imensa e aumentaria ainda mais a nossa moral", disse.

O Vasco costuma mandar os seus jogos em São Januário, o seu estádio, mas optou por levar o duelo com o Corinthians para o Mané Garrincha. E Ramon exaltou o apoio que os jogadores vem recebendo nos últimos dias em Brasília como mais um fator motivacional para o confronto deste domingo.

"Nos sentimos em casa todas as vezes que temos a oportunidade de vir para Brasília. Na verdade, onde o Vasco vai jogar, ele se sente em casa. É um clube gigantesco e que possui uma torcida apaixonada em todos os lugares do país, já senti isso na pela muitas vezes. Aqui não tem sido diferente. Tenho recebido muitas mensagens de apoio e isso nos deixa ainda mais motivados para o jogo", afirmou.