De volta após a Copa, Fred participa de rachão no Fluminense

Se Jô e Victor voltaram correndo para o Atlético Mineiro depois da Copa do Mundo, para jogarem as finais da Recopa Sul-Americana, no Fluminense não houve pressa para ter Fred. O jogador recebeu quase duas semanas de folga depois do Mundial e só se reapresentou na última quinta-feira nas Laranjeiras.

Neste sábado, ele intercalou exercícios físicos com uma atividade com o grupo. Depois de trabalhar na academia, o centroavante foi a campo para participar do tradicional rachão. Ao fim do treino com o restante do elenco, fez trabalhos físicos com o preparador Rodrigo Poletto.

Fred não enfrenta o Atlético Paranaense, neste domingo, às 16h, em Curitiba, pela 12.ª rodada do Brasileirão, mas tem seu retorno ao time previsto para o próximo fim de semana, quando o Fluminense joga diante do Goiás.

Para pegar o Atlético-PR, o técnico Cristóvão Borges pode ter o desfalque de Henrique. O zagueiro está com dores no joelho esquerdo, não participou do coletivo de sexta-feira e foi poupado das atividades deste sábado. Mesmo assim, está entre os relacionados. Se não puder jogar, dá lugar a Elivélton.