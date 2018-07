De volta após dois meses, Vilson comemora chance no Corinthians contra Sport

O elenco do Corinthians treinou da tarde desta terça-feira no CT Joaquim Grava e, após a atividade, o zagueiro Vilson comemorou a chance que terá de voltar a defender o time após dois meses afastado se recuperando de lesões. O jogador já foi confirmado na equipe titular no lugar de Balbuena, que cumprirá suspensão após ser expulso na derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas, e fará o seu retorno diante do Sport, nesta quinta, às 19h30, no Itaquerão, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Ex-jogador do arquirrival Palmeiras, Vilson sabe que precisa de retomar uma sequência de partidas até para criar identificação com o torcedor e ganhar a confiança do técnico Cristóvão Borges na continuidade desta temporada.

"Vim com o objetivo de conquistar meu espaço, dar meu melhor, ter oportunidades e mostrar meu potencial. Penso em um dia ser ídolo do Corinthians, penso em dar títulos e alegria ao nosso torcedor", ressaltou o defensor em entrevista coletiva, na qual não deixou de lamentar o período afastado dos gramados por causa de lesões.

"Eu estava numa sequência boa de jogos, mas tive uma lesão, fiquei 15 dias parado, e quando voltei tive uma torção no tornozelo. E fiquei mais 20 dias fora. É sempre ruim, você perde a sequência, um pouco de espaço, e trabalha para tentar recuperar isso", completou.

E Vilson também destacou a importância de o Corinthians somar mais três pontos em casa e garantir sua permanência no grupo dos quatro primeiros colocados do Brasileirão - a equipe ocupa hoje o quarto lugar, com 37 pontos.

"Jogo importante dentro da Arena, onde somos fortes. É procurar fazer um jogo seguro, para não sofrer, mas atento em todos os detalhes. Estamos trabalhando em cima deles (adversários) e esperamos a vitória para que a gente se mantenha no pelotão da frente", finalizou.