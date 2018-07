De volta após Mundial, Malcom promete ousadia no Corinthians

Confirmado entre os titulares do Corinthians para o jogo de sábado, às 21h, contra o Figueirense, o atacante Malcom promete ousadia para furar a defesa catarinense. O Corinthians tem o quarto pior ataque do Campeonato Brasileiro e, em oito rodadas, balançou as redes apenas seis vezes.

"Penso em ajudar a equipe, mas não posso perder isso de ir para cima e pedalar. Muita gente critica o futebol brasileiro por causa disso, falam muito do Neymar. Mas acho que tem de dar pedalada, chapéu, sempre ajudando o time. Sábado vou procurar isso com o objetivo do gol", disse o atacante.

Malcom é a aposta de Tite para melhorar o desempenho ofensivo da equipe. O garoto disputou o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira na Nova Zelândia, chegou de viagem no domingo e no dia seguinte já se apresentou no CT do Parque Ecológico. No treino de terça-feira, o atacante foi escalado entre os titulares.

"A confiança aumenta porque jogamos contra equipes muito qualificadas, a Sérvia tem um paredão na zaga. Volto mais confiante porque ganhei experiência. Estou bem tranquilo e confiante quanto a isso", disse o garoto.

O Corinthians vai enfrentar o Figueirense com: Cássio, Edílson, Felipe, Gil e Uendel; Marciel, Renato Augusto e Jadson; Luciano, Malcom e Vagner Love.