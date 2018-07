Após quase perder a perna, Danilo faz primeiro treino com bola no Corinthians

Um dos jogadores mais vitoriosos e experientes do elenco do Corinthians, o meia Danilo, após oito meses de tratamento para se recuperar de uma cirurgia em dois ossos da perna direita, realizou nesta quinta-feira o primeiro treino com bola e mostrou boa evolução física. Devido à grave lesão, os médicos do clube revelaram que o jogador chegou a correr o risco de perder a perna, mas conseguiu se recuperar e o desafio, a partir de agora, é conseguir frear a empolgação do atleta.

A comissão técnica, médicos e preparadores físicos do Corinthians adotam muita cautela com Danilo. A expectativa é que ele ainda precise de mais, pelo menos, cinco meses para estar 100%. Entretanto, o jogador de 37 anos tem demonstrado muita alegria com a evolução do longo tratamento e, em determinados momentos, precisa ser controlado para não exagerar nos treinamentos.

Danilo treinou pela última vez com os companheiros no dia 30 de agosto do ano passado, quando sofreu a lesão durante um treinamento. "Ele é um atleta de astral muito para cima e nunca desanimou durante a lesão. Não tem previsão (para voltar a jogar), vamos deixar para ver como ele se sentirá, mas já está integrado ao grupo dentro de campo. Agora é paciência, porque é um jogador importante, que alegra vestiário e eleva nível de treino", disse o técnico Fábio Carille.

O meia tem contrato com o Corinthians até o fim deste ano. A tendência é que, quando ele voltar a jogar, se reúna com a diretoria para definir o futuro. Existe a possibilidade de ele encerrar a carreira, mas a tendência é que atue por mais um período.