De volta após suspensão, Cuéllar e Dourado integram coletivo com reservas do Fla

Novamente à disposição do técnico Maurício Barbieri após cumprirem suspensão na partida em que o Flamengo foi derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo, na noite de quarta-feira, no Maracanã, o volante Cuéllar e o atacante Henrique Dourado participaram de coletivo realizado na tarde desta quinta, no Ninho do Urubu, onde integraram uma formação que contou com reservas da equipe em atividade contra um time quase todo de atletas do sub-20 do clube.

+ Barbieri lamenta chances perdidas e diz que derrota não abala o Flamengo

Foi o primeiro trabalho em campo da equipe visando o clássico contra o Botafogo, neste sábado, às 19 horas, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os dois jogadores foram escalados em uma equipe que contou com César; Pará, Thuler, Juan e Trauco; Cuéllar, Arão e Matheus Sávio; Uribe, Dourado e Lincoln.

Já os jogadores que enfrentaram o São Paulo na quarta à noite realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o zagueiro Rhodolfo e o atacante Orlando Berrío deram continuidade aos seus processos de recuperação de lesões com o fisioterapeuta Fred Manhães e também com o preparador físico Roberto Oliveira.

O elenco do Flamengo fará o segundo e último treino de preparação para enfrentar o Botafogo nesta sexta-feira, às 15 horas, novamente no Ninho do Urubu, quando Barbieri deverá definir a equipe que jogará para assegurar a liderança do Brasileirão.

Com a derrota desta quarta, o time flamenguista agora está apenas um ponto à frente do vice-líder São Paulo, que também jogará um clássico neste sábado, às 21 horas, contra o Corinthians, no Morumbi. Liberados para encarar os botafoguenses, Cuéllar e Henrique Dourado cumpriram suspensão por terem sido expulsos contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 13 de junho, no último confronto da equipe carioca no Brasileirão antes da pausa da competição motivada pela disputa da Copa do Mundo da Rússia.