De volta após suspensão, Lucas Veríssimo exalta peso de vencer clássico

De volta ao time do Santos depois de ter cumprido suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no último sábado, em São Januário, Lucas Veríssimo exaltou nesta terça-feira o peso que um triunfo sobre o Palmeiras no clássico desta quarta, às 21h30, na Vila Belmiro, tem para as pretensões da equipe alvinegra neste Campeonato Brasileiro.

Se superar o rival, os comandados do técnico Jorge Sampaoli vão igualar os mesmos 47 pontos dos palmeirenses e assumirão a vice-liderança da competição, pois hoje os dois clubes possuem o mesmo número de vitórias, primeiro critério de desempate. E derrotar o oponente também significará reduzir para cinco pontos a diferença para o líder Flamengo, que na quinta-feira encara o Atlético-MG, no Maracanã, no complemento desta 24ª rodada do Brasileirão.

"É um jogo de grande importância. Podemos igualar a pontuação com eles e, para a sequência do campeonato, isso será muito importante para nós. Creio que nossa equipe está muito bem e sabe da importância dessa partida e o que esse triunfo pode agregar para nós. Jogaremos em casa, com o apoio do nosso torcedor. Tenho certeza de que faremos um grande jogo e, se Deus quiser, para sair com um resultado positivo", afirmou o defensor, em declarações ao site oficial do Santos.

E Lucas Veríssimo aposta na força do seu time quando atua no seu estádio para desta vez levar a melhor sobre o Palmeiras, que no primeiro turno do Brasileirão fez valer com autoridade a vantagem de jogar em sua arena diante da equipe santista ao aplicar uma goleada por 4 a 0, no Allianz Parque. "Vamos usar o fator casa e nossa agressividade que temos como mandantes para sair com a vitória", disse o atleta.

Neste duelo, porém, o Santos terá colocada à prova a força do seu elenco, pois estará desfalcado de seis jogadores: Soteldo, Derlis González, Felipe Jonatan, Kaio Jorge e Cueva, convocados para defender suas respectivas seleções, além de Evandro, suspenso.

Em compensação, o treinamento desta terça-feira à tarde, no CT Rei Pelé, serviu para Carlos Sánchez provar que está recuperado de dores na coxa direita que o tirar da partida do último sábado. O meia deve ser confirmado na formação titular alvinegra, assim como o garoto Tailson, atacante que foi o autor do gol que assegurou o triunfo sobre o Vasco em São Januário.

O zagueiro Luiz Felipe, outra baixa no Rio por motivo de lesão, também está recuperado e deve ficar à disposição de Sampaoli para o clássico, mas deve ficar como opção de banco.

A provável time de Sampaoli para o clássico deverá ter Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Alison e Carlos Sánchez; Marinho, Eduardo Sasha e Tailson.