De volta após título com a seleção sub-20, Douglas minimiza má fase do Vasco

Em meio à má fase recente do Vasco, o jovem volante Douglas tem sido um dos poucos destaques. Sua rápida ascensão o levou à seleção brasileira sub-20, com a qual conquistou um torneio amistoso no Chile no último fim de semana. De volta ao clube, o jogador de 18 anos tentou minimizar o momento do time cruzmaltino, que perdeu a liderança da tabela da Série B.

"Não gostamos de perder, mas as derrotas acontecem e temos que continuar fortes e unidos. Só dessa forma iremos sair da situação que estamos enfrentando. O título tem que vir pela grandeza do Vasco. Vamos lutar para sermos campeões e subir bem para a primeira divisão. Os resultados não estão sendo positivos e, por isso, temos que seguir treinando forte. Precisamos trabalhar muito para voltar a vencer no campeonato", declarou nesta quarta-feira.

Por conta da convocação, Douglas ficou de fora das últimas três partidas do Vasco, nas quais o time venceu uma e perdeu duas. O técnico Jorginho chegou a lamentar a ausência do jovem jogador nestes confrontos. Ele agradeceu as palavras, mas garantiu que não se considera titular absoluto da equipe.

"Ser elogiado pelo professor Jorginho me deixa muito feliz. É muito gratificante, mas o grupo é forte e sempre terá alguém para me substituir bem. Não só eu, como outros que não puderem atuar. Todos estão se dedicando muito para corresponder quando a oportunidade chegar. Eu retorno animado e feliz após a minha primeira convocação. Espero ter deixado uma boa impressão para voltar mais vezes. Agora vou procurar dar o meu máximo para ajudar o Vasco", comentou Douglas.