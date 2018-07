De volta, atacante Vinícius afirma que voltou a sorrir no Palmeiras

SÃO PAULO - Titular pela primeira vez no ano, o atacante Vinícius participou das jogadas dos dois gols da vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o São Bernardo, quinta-feira, no Pacaembu. Anteriormente, o jogador havia atuado apenas por 12 minutos no jogo de estreia da equipe no Campeonato Paulista (vitória por 2 a 1 sobre o Linense). De volta ao time, o jogador admite frustração por ter ficado fora do time.

"Querendo ou não, se você tirar o doce da criança, ela chora. Eu, sem futebol, fico muito triste. Ano passado, durante a Série B e na Libertadores, eu me firmei no Palmeiras", comparou o jogador de 20 anos.

Para evitar polêmicas, Vinícius faz questão de negar que tenha qualquer problema ou crítica ao técnico Gilson Kleina. "Pelo contrário. Ano passado, tínhamos um elenco cheio e você não via jogador insatisfeito. Só um grupo muito alegre e animado. Até o quarto reserva estava brincando, sem reclamar. Isso é mérito do Kleina", destacou o atacante.

Vinícius deu início a jogada do primeiro gol contra o São Bernardo, marcado por Alan Kardec, e cruzou na medida para Valdivia fazer o segundo gol. O atacante acredita que a participação direta nos gols faz com que ele ganhe ainda mais confiança e mostre seu potencial ao treinador. "Me cobro muito. Eu estava chateado porque não estava jogando, mas não desisti de trabalhar. Treinei e estava preparado para quando tivesse a minha oportunidade", contou o palmeirense, que ganhou espaço com as lesões de Diogo e Leandro.