Ricardo Oliveira volta da seleção brasileira para reforçar o Santos

O Santos contará com um importante reforço para enfrentar o Flamengo, quinta-feira, às 22h, na Vila Belmiro. Após defender a seleção brasileira na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o atacante Ricardo Oliveira se reapresentou na tarde desta quarta-feira e está confirmado para a partida diante dos cariocas.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols - sete a mais que o vice-líder Jadson, do Corinthians - Ricardo Oliveira participou normalmente do treinamento tático comandado pelo técnico Dorival Júnior, que praticamente confirmou o time que enfrenta o Flamengo.

A equipe será formada por: Vanderlei; Daniel Guedes, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato e Marquinhos Gabriel; Gabriel, Geuvânio e Ricardo Oliveira.

O meia Lucas Lima também se reapresentou, mas ele não joga nesta quinta-feira por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Geuvânio ganha uma nova oportunidade. Recuperado de uma lombalgia mecânica, o lateral-direito Victor Ferraz treinou normalmente, mas ainda não retorna ao time.