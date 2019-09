De volta da seleção olímpica, Antony e Walce treinam no São Paulo

O treino do São Paulo nesta terça-feira teve duas novidades: o zagueiro Walce e o atacante Antony, que estavam com a seleção brasileira olímpica, voltaram a trabalhar com o elenco tricolor. O time sub-23 verde amarelo venceu o Chile em amistoso na última segunda-feira, no Pacaembu. Antes, já havia superado a Colômbia na semana passada.

Antony atuou na última segunda-feira, marcou um gol e fez trabalhos regenerativos nesta terça-feira, enquanto Walce trabalhou em campo. Com a volta da dupla, o São Paulo fica com a expectativa do retorno de mais dois jogadores: Daniel Alves e Igor Gomes, que estão com a seleção brasileira principal. Eles são aguardados para o treino de quinta-feira.

Nesta terça, Hernanes, Alexandre Pato, Pablo e Toró novamente treinaram com o elenco. Antes do fim da atividade, Toró foi para a parte interna do CT da Barra Funda. De acordo com o clube, já estava programado essa carga mais leve de trabalhos após o treino mais pesado na segunda-feira.

O quarteto que está em transição física após recuperar-se de lesão pode voltar a ficar à disposição para o jogo contra o CSA, no domingo, no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hernanes, Alexandre Pato e Toró se machucaram há um mês, no dia 10 de agosto, enquanto Pablo sofreu uma lesão em 13 de julho.

Uma provável escalação do São Paulo para a partida de domingo tem: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Alexandre Pato e Pablo.

O elenco do São Paulo volta a treinar em dois períodos nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Depois, Cuca ainda terá mais três dias para preparar a equipe para o confronto com o CSA.