De volta da seleção sub-20, Richarlison treina e reforça o Fluminense

Um dia após ser derrotado pelo Botafogo em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense iniciou a sua preparação para o seu próximo compromisso na competição, o duelo com o Atlético Mineiro, segunda-feira, em Edson Passos, pela 24ª rodada. E a principal novidade foi a presença do atacante Richarlison.

O jovem jogador, de 19 anos, estava defendendo a seleção brasileira sub-20, que disputou amistosos na Inglaterra, e agora ficou novamente à disposição do técnico Levir Culpi, que assim ganha mais uma opção para escalar o setor ofensivo do Fluminense.

Nesta quinta-feira, Richarlison participou de um coletivo ao lado dos reservas do clube nas Laranjeiras. Enquanto isso, os titulares na derrota para o Botafogo realizaram apenas um trabalho regenerativo na academia e no gramado.

O goleiro Diego Cavalieri também apareceu nesta quinta nas Laranjeiras para dar sequência aos trabalho de recuperação da lesão na coxa esquerda, sofrida na última quarta, durante a derrota para o Botafogo. Ele passará por exames médicos, mas dificilmente terá condições de entrar em campo na próxima segunda.

O elenco do Fluminense volta a treinar na manhã desta sexta. Com a derrota de quarta, o time permaneceu com 34 pontos e ocupa o oitavo lugar no Brasileirão.