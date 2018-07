De volta da sub-20, Gerson e Kenedy treinam no Fluminense

O elenco do Fluminense se reapresentou neste domingo após dois dias de folga, e contou com duas novidades. De volta da seleção brasileira sub-20, que decepcionou com o quarto lugar no Sul-Americano da categoria, o meia Gerson e o atacante Kenedy participaram do primeiro treino com os companheiros.

Kenedy já é velho conhecido do torcedor, mas Gerson ainda não estreou entre os profissionais, apesar de ter sido promovido no ano passado. O garoto de 17 anos foi um dos destaques da seleção sub-20, já chama a atenção de gigantes da Europa, como Juventus e Barcelona, e agora espera uma chance no Fluminense.

"A experiência foi muito boa para mim. Foi o meu primeiro Sul-Americano. Infelizmente não conseguimos o título, mas fizemos o máximo que podíamos. Estou feliz por poder voltar ao meu clube. Vou trabalhar forte porque sei que só assim conseguirei uma oportunidade. Espero poder estrear pelo profissional com uma vitória, que é o sonho da minha vida", disse.

Se o Fluminense teve boas novidades, também recebeu más notícias no treino deste domingo. O volante Edson e o meia Vinícius deixaram a atividade mais cedo por conta de problemas físicos. Ainda não está claro se eles preocupam para o duelo diante do Volta Redonda nesta quarta-feira.