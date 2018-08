De volta das férias, Marcelo e Casemiro começam pré-temporada no Real Madrid

Um dos últimos jogadores da seleção brasileira que curtiam o período de férias após a disputa da Copa do Mundo da Rússia, o lateral-esquerdo Marcelo voltou neste sábado à sua rotina no Real Madrid. No CT de Valdebebas, nos arredores de Madri, o jogador iniciou a sua pré-temporada junto com o compatriota Casemiro - o volante retornou aos treinamentos na sexta-feira.

Sob a supervisão do preparador físico Javier Mallo e sob os olhares do auxiliar Albert Celadés, contratado nesta semana a pedido do técnico Julen Lopetegui, os dois brasileiros fizeram exercícios físicos de velocidade com cones e com a bola e corrida, segundo informou o clube em uma nota no seu site oficial.

Marcelo e Casemiro nem conheceram ainda o novo treinador do Real Madrid, contratado dias antes do início da Copa do Mundo para o lugar do francês Zinedine Zidane. A maior parte do elenco está nos Estados Unidos, onde disputa partidas pelas International Champions Cup - um torneio amistoso que reúne grandes equipes da Europa. Neste sábado, o time encara a Juventus, em Washington.

De acordo com o clube, é possível que os últimos três jogadores ainda de férias se reapresentem nesta segunda-feira. São justamente os três finalistas da Copa do Mundo, que terminou no dia 15 de julho, em Moscou: o zagueiro campeão Raphael Varane, pela França, e os vices Luka Modric e Mateo Kovacic, pela Croácia.

Já o restante do elenco só voltará para Madri na quinta-feira, um dia depois de jogar contra a Roma, em Nova Jersey, no último compromisso nos Estados Unidos. O primeiro jogo oficial da temporada será no próximo dia 15 contra o Atlético de Madri, em Tallin, na Estônia, pela decisão da Supercopa da Europa.