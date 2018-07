De volta do Bahia, Carlos Alberto não interessa ao Vasco O meia Carlos Alberto, emprestado ao Bahia para a disputa do Campeonato Brasileiro, não interessa ao Vasco para a temporada de 2012. Ninguém no clube carioca disse isso publicamente, mas os indícios de que a informação seja verdadeira aumentaram com declarações recentes do jogador, reclamando que ninguém do Vasco o havia procurado.