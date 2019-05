De volta, Egídio aposta no entrosamento para Cruzeiro superar retranca

Após ficar fora dos dois primeiros jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Egídio retornará ao time neste domingo, quando o adversário será o Goiás, no Mineirão, pela terceira rodada. A expectativa é para que a equipe tenha pela frente um adversário bem retrancado, mas o cenário não assusta o lateral-esquerdo, que confia no entrosamento e na qualidade dos seus companheiros para obter novo triunfo.

"Nós temos um time muito criativo, muito entrosado, onde vamos tentar penetrar na defesa do adversário como sempre fizemos. Se pegar todos os gols que fizemos no ano verá que a maioria foi de bola bem trabalhada, de entrosamento, de uma enfiada de bola e concluindo bem a gol, então a gente espera fazer um grande jogo, com grande participação de todo o elenco", disse.

O Cruzeiro estreou no Brasileirão com derrota para o Flamengo no Maracanã, mas se recuperou na quarta-feira, quando superou o Ceará. Egídio espera que agora o time consiga uma série de vitórias para figurar nas primeiras posições desde as rodadas iniciais do torneio nacional.

"Sabemos que nesse começo de Campeonato Brasileiro nós temos que somar o máximo de pontos e largar no pelotão da frente e não tem jogo fácil. Todo jogo é difícil, tanto que é considerado um dos campeonatos mais difíceis do mundo, e o Cruzeiro conhece muito bem, é tetracampeão brasileiro, sabemos o caminho certo de seguir na disputa e o quanto é importante nas primeiras rodadas pontuar", disse.

O Cruzeiro deve entrar em campo para enfrentar o Goiás com a seguinte formação: Fábio; Orejuela, Dedé, Leo e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Robinho, Rodriguinho e Pedro Rocha; Fred.