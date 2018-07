De volta, Emerson treina como titular no Fla e está confirmado contra o Santos Após ser poupado do amistoso contra o Orlando City, no último domingo, no Maracanã, e ficar fora do treino com bola na última terça-feira, Emerson participou normalmente da atividade realizada na manhã desta quarta, no Ninho do Urubu, onde o técnico Oswaldo de Oliveira definiu a equipe que enfrentará o Santos, nesta quinta, às 22 horas, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.