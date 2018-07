De volta, Fernandinho promete 'seriedade' no São Paulo

Depois de ficar quase um mês se recuperando de uma lesão na perna direita, o atacante Fernandinho foi liberado pelo departamento médico do São Paulo e está à disposição do técnico Paulo César Carpegiani para a partida do próximo domingo, contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de o time do Morumbi não aspirar mais nenhum grande objetivo na competição, o jogador garante que ele e seus companheiros irão encarar com muito profissionalismo as duas rodadas finais do torneio. Depois de encarar o Atlético-GO, em Goiânia, o São Paulo fechará a sua participação no Brasileirão contra o Atlético-MG, no Morumbi, no dia 5 de dezembro.

"Eu tenho certeza que cada jogador vai tratar estes dois jogos com muita seriedade. É final da temporada e depois das férias vai começar outro ano com um planejamento diferente. Todos estão sabendo da importância disso. Eu, particularmente, quero ajudar o São Paulo e começar bem a nova temporada", afirmou Fernandinho, em entrevista publicada pelo site oficial do clube.

O atleta não atua desde o dia 24 de outubro, quando enfrentou o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, e agora espera poder reconquistar um lugar na equipe titular. "Já estou me sentindo bem melhor. Nenhum jogador gosta de ficar machucado e é um prazer voltar a treinar com o grupo. Vou fazer o meu melhor para retornar ao time titular. Tinha esta condição antes de me machucar e quero recuperar este espaço. Vou buscar a melhor condição física para ajudar o São Paulo da melhor maneira possível", disse o jogador, se referindo ao fato de que, antes de se machucar, atuou como titular em quatro partidas seguidas.