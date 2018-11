De volta, Gatito Fernández brilha e festeja defesa heroica no Botafogo

A defesa de um chute à queima-roupa aos 49 minutos do segundo tempo fez com que o goleiro Gatito Fernández terminasse como o grande herói da vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O paraguaio, que não atuava desde 23 de abril, celebrou muito a atuação e o resultado.

"Estou feliz, quero agradecer a Deus pela chance, a força naquele momento que eu estava passando. Eu estou muito feliz, quero agradecer também à minha namorada, minha família que está no Paraguai, meus companheiros... Sabemos que, com nossa torcida, somos fortes em casa. Hoje tivemos força e entrega", disse ao final da partida.

Melhor em boa parte do jogo, o Botafogo, que fez o gol da vitória ainda no primeiro tempo com Ralf marcando contra, viu o Corinthians crescer na etapa final e contou muito com a ajuda do goleiro. Após o apito final, Gatito Fernández foi ovacionado pela torcida e muito abraçado pelos companheiros de clube.

"Consegui ajudar meus companheiros, o Botafogo e estou muito feliz realmente. Sei que não estava 100%, estou treinando só há duas semanas, mas queria ajudar meus companheiros. As coisas não estavam acontecendo, mas conseguimos a vitória", completou.

A vitória por 1 a 0 deixa o Botafogo em 14.º lugar, com 38 pontos. O time agora volta a campo para fazer clássico contra o Flamengo, no próximo sábado, às 19 horas, novamente no estádio do Engenhão.