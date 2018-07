De volta, Henrique espera que Cruzeiro mantenha boa fase na Copa do Brasil

O volante Henrique é a principal novidade no time do Cruzeiro para a partida contra o Botafogo, quinta-feira, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogador volta ao time depois de cumprir suspensão pelo Campeonato Brasileiro na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz no Mineirão. Henrique espera que o bom momento da equipe na competição por pontos corridas continue no torneio de mata-mata - o time mineiro está há cinco jogos invicto, com três vitórias e dois empates.

"A gente sabe como é o torneio, a importância do gol fora. A equipe está evoluindo, já conhece a competição, estamos há algum tempo sem jogar na Copa do Brasil, mas estamos jogando normalmente o Brasileirão", complementou.

Na partida do último domingo, o Cruzeiro teve a dupla de volantes formada por Ariel Cabral e Lucas Romero, além de Denílson ter sido relacionado pela primeira vez. Para Henrique, as diversas opções para a posição ajudam o clube e caberá ao técnico Mano Menezes definir os titulares.

"Quem tem a ganhar com a concorrência é somente o Cruzeiro. Se você tiver cinco jogadores de qualidade quem vai ganhar é o clube, é o Mano, que vai estar sempre bem servido. Se sair um, vai manter o nível. Eu estou preparado para tudo, já joguei como primeiro volante, segundo. Estou apto a ajudar de qualquer forma e é o Mano quem vai escolher", concluiu.