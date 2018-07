De volta, Jorge Henrique vê grande passo rumo ao título O atacante Jorge Henrique, que entrou no segundo tempo do duelo diante do Cruzeiro, neste sábado, no Pacaembu, e voltou ao Corinthians depois de ficar um longo período afastado por causa de uma lesão, ressaltou que o time ficou mais próximo do título brasileiro com a vitória por 1 a 0 sobre a equipe mineira.