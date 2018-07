De volta, Leandro Euzébio promete superação no Flu O zagueiro Leandro Euzébio será uma das novidades do Fluminense na partida contra o Goiás, neste sábado, no Serra Dourada, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado de uma lesão, teve a sua escalação confirmada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e espera ajudar o time a ampliar a invencibilidade no Campeonato Brasileiro, atualmente em seis jogos. Para isso, destaca a necessidade do time se superar em campo diante de um adversário considerado difícil.