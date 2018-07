De volta, Luis Fabiano se põe à disposição para clássico

Desfeito na derrota para o Coritiba no Couto Pereira, o quarteto ofensivo do São Paulo mais uma vez não estará completo no clássico contra o Corinthians, já que Alexandre Pato não pode enfrentar o ex-clube por questões contratuais e é desfalque certo para o jogo de domingo, no Itaquerão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O maior favorito a entrar na equipe é Luis Fabiano, que voltou a jogar na última quarta-feira após quase três meses fora por causa de dois estiramentos na coxa direita que o tiraram de combate desde o dia 20 de junho. O atacante se colocou à disposição de Muricy para o jogo, mas admitiu que ainda não está em sua melhor forma.

"Venho treinando forte e bem, se precisar de mim estou à disposição. Não sei se aguento 90 minutos numa intensidade alta, mas para começar estou bem", disse o atacante após a derrota por 3 a 1 para o Coritiba.

Escalar o camisa 9 muda a forma da equipe jogar, já que ele não tem a mesma velocidade e mobilidade dos outros jogadores da função. Até por isso, Muricy Ramalho não quis adiantar se o colocará mesmo em campo ou se dará oportunidade para quem estiver mais inteiro fisicamente.

"É claro que o Pato é um jogador importante e faz falta, mas ainda é cedo para pensar no domingo", disse o treinador, evitando revelar quem será escalado no ataque do São Paulo diante do Corinthians.