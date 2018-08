De volta, Luiz Gustavo diz que Valdir Bigode quer o 'simples' para o Vasco reagir

De olho na partida contra o Ceará, nesta segunda-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, os jogadores do Vasco realizaram um treinamento tático nesta sexta no CT das Vargens, na zona oeste da capital carioca, sob o comando do auxiliar Valdir Bigode, que assumiu interinamente no lugar do técnico Jorginho, demitido no início desta semana. Quem estará de volta ao time é o polivalente Luiz Gustavo, que cumpriu suspensão na última rodada. O zagueiro/volante revelou que o interino pede o "simples" para a equipe se reabilitar.

"O Valdir nos pede para fazer o simples. A situação que estamos no campeonato não nos permite inventar ou tentar algo diferente. Precisamos fazer o simples e é isso que ele vem pedindo. Estamos procurando da melhor maneira fazer o que ele pede para corresponder e fazer dentro de campo aquilo que ele pensar ser o melhor para o nosso grupo vencer o próximo jogo", disse Luiz Gustavo, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Com 19 pontos, o Vasco está muito perto da zona de rebaixamento - em 15.º lugar -, apesar de ter dois jogos a menos que os demais clubes do Brasileirão. Pode até começar o jogo contra o Ceará já dentro dela dependendo dos resultados de Vitória e Santos neste final de semana. O time vem de derrotas consecutivas, ambas fora de casa, contra São Paulo e Palmeiras.

"Temos dois jogos a menos, isso é verdade, mas não podemos ficar apegados nisso. Precisamos sair dessa situação o quanto antes. Quanto mais pontuarmos, melhor, pois entraremos mais rápido na briga pela parte de cima da tabela e teremos chance de buscar uma classificação para a Libertadores. O jogo contra o Ceará será muito difícil, então não pode faltar entrega e concentração se quisermos sair de campo com os três pontos", afirmou Luiz Gustavo.

Sobre a escalação para a partida, o zagueiro confia em que jogar. "Nosso grupo é muito qualificado e todos aqui sabem disso. Quem for escolhido para entrar, vai estar preparado para corresponder à altura, honrar a camisa do Vasco. O Valdir conhece bem cada um de nós. Ele tem esse conhecimento por estar aqui no clube faz um tempo. Sabe muito bem o que precisa ser feito para dar uma condição melhor ao nosso time", concluiu.