De volta, Maicon espera São Paulo com 'mesmo ritmo' Depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Goiás, no último domingo, pelo Brasileirão, o volante Maicon estará de volta ao São Paulo para o duelo de oitavas de final da Copa Sul-Americana diante do Universidad Católica, nesta quinta-feira, no Morumbi. Peça fundamental no esquema de Muricy Ramalho, o jogador exaltou as atuações da equipe nas últimas partidas e pediu o "mesmo ritmo" diante dos chilenos.