De volta, Nilton projeta jogar na terça pelo Cruzeiro

"Tenho um período curto para eu me preparar para o jogo contra a Universidad de Chile. Então tenho que estar correndo igual aos meus companheiros para estar ajudando a equipe da melhor maneira possível", comentou o volante, titular absoluto na conquista do título do Campeonato Brasileiro no ano passado.

Nilton não entrava em campo desde o dia 23 de novembro. Após aproximadamente três meses afastado do time, o volante substituiu Rodrigo Souza durante o segundo tempo do duelo com o Guarani. De volta ao time, ele espera ter mais um ano de sucesso no Cruzeiro e agradeceu o apoio que recebeu durante o período em que esteve afastado dos gramados.

"Essa minha volta, graças a Deus, foi tranquila, deu para estar apresentando um bom futebol. Foi pouco tempo, mas foi bom. É bom saber que eu tenho a confiança do grupo, dos torcedores e, nisso tudo, eu só tenho a ganhar e o Cruzeiro também. Espero nesse ano estar presenteando essa torcida com vitórias e mais títulos", afirmou.