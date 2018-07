De volta, Patric mira títulos no Atlético-MG e se diz mais maduro

De volta ao Atlético-MG após defender o Sport no último Campeonato Brasileiro, Patric enfim deve ganhar as chances que não tem no clube desde 2011, quando passou a ser emprestado seguidamente. De fora, ele viu o time conquistar títulos como os da Copa Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil de 2014. Agora, espera ser campeão pela equipe, ampliando o bom momento atleticano.

"Estou muito feliz por estar retornando a esta equipe que tem conquistado muitos títulos. Venho para ajudar nessa caminhada, nesse crescimento e, junto com meus companheiros, espero fazer um 2015 maravilhoso aqui", disse o lateral.

O retorno de Patric ao Atlético, que só ocorreria no meio do ano, foi antecipado principalmente por causa de suas boas atuações com a camisa do time pernambucano, que chamaram a atenção de Levir Culpi - o técnico solicitou sua volta antes da data prevista. E Patric disse nesta quinta-feira que retornou mais amadurecido e melhor à equipe mineira.

"Tive o apoio de todos lá no Recife, a ajuda treinador, dos companheiros e isso me ajudou bastante e facilitou bastante as coisas para mim. Agradeço a Deus, a meus familiares e não tenho dúvida de que tudo o que aprendi lá me ajudará muito aqui no Atlético", afirmou Patric.