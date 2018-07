De volta, Prass treina como titular e reforça Palmeiras

Após mais de cinco meses, o goleiro Fernando Prass está de volta ao gol do Palmeiras. Ele treinou entre os titulares durante atividade realizada nesta terça-feira na Academia de Futebol e está confirmado para enfrentar o Botafogo nesta quarta, às 19h30, no Maracanã. Sem mistérios, o técnico Dorival Júnior confirmou o time para o confronto no Rio.

Além de Prass, outra novidade é a presença de Tobio entre os titulares. Ele ganhou a vaga de Gabriel Dias na defesa alviverde. No ataque, Cristaldo entra no lugar de Diogo, que sofreu uma lesão na coxa e será desfalque.

A grande atração é o retorno de Prass. O Palmeiras tem sofrido muito com a falta de um goleiro que passe confiança para o time. Deola e Fábio foram testados, mas não agradaram. Jailson, goleiro do Ceará, foi contratado para o caso de Prass não conseguir voltar bem aos gramados.

Prass sofreu a lesão no cotovelo direito durante a derrota por 4 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, dia 4 de maio. O jogador passou por uma cirurgia no local e, desde então, estava fazendo recuperação.

O Palmeiras é o atual 15º colocado do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, enquanto o Botafogo está em penúltimo lugar, com 26.