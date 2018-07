De volta, Valdivia diz estar pronto para jogar domingo

"Para domingo, contra o Fluminense, está tudo bem e posso jogar. Estou motivado, sim, e espero não me machucar de novo. Se não acontecer novamente as lesões, não tem porque eu não ser o jogador que todos querem que eu seja", disse Valdivia, que vinha sofrendo com seguidas contusões musculares antes de defender o Chile na Copa América.

Com a eliminação da seleção chilena no último domingo, após a derrota por 2 a 1 para a Venezuela, pelas quartas de final da Copa América, Valdivia esperava estar apto para retornar ao Palmeiras já no jogo desta quarta-feira, diante do Flamengo, no Pacaembu. Mas não teve tempo hábil para pode entrar em campo.

"Falei ontem (terça-feira) com o Felipão. Por uma questão administrativa da seleção chilena, da passagem de volta para o Brasil, não consegui vir antes. Se tivesse vindo antes, treinaria normalmente e estaria pronto para o jogo (contra o Flamengo). Estou me sentindo bem, estava jogando e não tem motivo para não jogar, mas o Felipão falou que eu não precisava me preocupar", afirmou o meia.

Mesmo estando na Argentina para a Copa América, o jogador demonstrou ter ficado de olho no Palmeiras ao longo das últimas semanas. "Acompanhei o Palmeiras, sim. Vi que o time está bem, que o Maikon Leite se entrosou muito bem com o grupo. Agora chegou o Henrique, e a zaga que já era boa vai ficar ainda melhor. Ele foi um jogador vitorioso aqui e que conhece o clube", avaliou Valdivia.