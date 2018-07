De volta, Wallyson mira Copa do Brasil no Cruzeiro

Após escapar do rebaixamento apenas na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, o time lutará pelo seu quinto título da Copa do Brasil, após ter sido campeão do torneio em 1993, 1996, 2000 e 2003. E o fato de a competição dar uma vaga na Libertadores foi exaltado por Wallyson.

"É o caminho mais fácil para a Libertadores. Nossa equipe está muito confiante, porque é um campeonato curto, cheio de surpresas, então temos que entrar ligados do início ao fim para não sermos surpreendidos. O pensamento é de chegar à final e ser campeão. Tem grandes equipes disputando, por isso temos que ir desde o começo, levando a sério, sem brincar para chegarmos onde queremos", ressaltou o atleta.

O fato de o Cruzeiro ter amargado uma temporada ruim em 2011 também foi deixado de lado por Wallyson. Para ele, isso não descredencia a equipe mineira da condição de candidata ao título da Copa do Brasil de 2012. "Ser campeão é sempre bom, o Cruzeiro vai entrar para disputar e chegar mesmo. É uma equipe grande, que tem uma torcida muito grande, que cobra, então temos que jogar para ganhar mesmo, para ser campeão. Temos que entrar com esse pensamento, respeitando os outros times, mas o Cruzeiro é grande e tem que pensar em ser campeão", enfatizou.

O Cruzeiro é, ao lado do Grêmio, o maior campeão da história da Copa do Brasil, com quatro títulos cada um na competição. O Corinthians, com as conquistas de 1995, 2002 e 2009, vem logo atrás na lista de maiores vencedores do torneio.