De volta, Weldinho tem chance de ganhar espaço no Palmeiras

Como Wendel foi poupado pelo técnico Ricardo Gareca e nem viaja com o grupo para Florianópolis, Weldinho será o lateral-direito titular do Palmeiras nesta quarta-feira, diante do Avaí, pela Copa do Brasil. Voltando ao clube após o empréstimo de 1 ano ao Sporting Lisboa, de Portugal, o jogador promete aproveitar sua chance para finalmente se firmar no elenco palmeirense.

"É uma grande chance de mostrar trabalho. Estou treinando forte para isso, para, quando a oportunidade aparecer, eu poder agarrar da melhor forma. Vou dar o meu máximo para, junto da equipe, fazer um bom jogo", afirmou Weldinho. "Volto mais maduro. Em Portugal foi uma experiência muito boa para mim, nunca tinha saído. Agora quero tirar proveito disso", completou o lateral de 23 anos.

Revelado pelo Paulista, ele era reserva do Corinthians quando foi contratado no começo do ano passado pelo Palmeiras. Mas, como não conseguiu emplacar uma sequência de jogos na época e era pouco aproveitado - foram apenas 14 partidas disputadas -, acabou sendo emprestado. Agora, volta para tentar se firmar. E terá a primeira chance nesta quarta-feira. "Será um jogo difícil. Temos de entrar com tudo para sairmos com um resultado positivo de lá", avisou Weldinho.