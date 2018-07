De volta, Wellington espera primeira chance com Muricy

SÃO PAULO - Fora do São Paulo desde o jogo contra o Coritiba, disputado no dia 8 de setembro, o volante Wellington garante que está pronto para voltar ao time. Ele vinha desfalcando o time por causa de um sangramento digestivo, mas já retornou aos treinamentos e agora aguarda a sua primeira oportunidade sob o comando de Muricy Ramalho, novo técnico do time.

"Estou 100% preparado e já me sinto bem melhor. Se o treinador precisar de mim, estou à disposição para tentar ajudar o São Paulo. Consegui treinar bem nos últimos dias e não senti nada. Foi um bom período de recuperação e, agora, estou normal de novo", disse Wellington, que chegou a ser internado em Curitiba por causa do sangramento digestivo.

Na última quinta-feira, inclusive, Wellington participou de um jogo-treino contra atletas do Sub-17 do São Paulo e foi observado por Muricy. O volante é uma das opções para substituir o suspenso Maicon diante do Goiás, neste domingo, no Serra Dourada, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fabrício e Douglas são as outras opções do treinador, além de Rodrigo Caio, escalado na zaga contra o Atlético Mineiro, na última quarta-feira.

O volante aprovou a forte concorrência por uma vaga no time. "O São Paulo ganha bastante com isso, porque é uma briga saudável pela posição. O elenco tem grandes jogadores e quem entrar vai querer dar o seu melhor", completou Wellington.