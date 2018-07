De volta, Wellington Silva promete ajudar Fla em 'final'

"Vai ser como uma final para a gente. Precisamos dessa vitória, não podemos deixar para resolver no final (do campeonato). Se a gente pode fazer agora, por que deixar para o final? Uma vitória contra o São Paulo vai deixar a gente respirar um pouco. Esse jogo é uma decisão e tenho certeza que nossa equipe vai sair vitoriosa", disse.

O Flamengo ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, sete acima da zona de rebaixamento. O que aumenta a preocupação na luta contra o descenso é o péssimo desempenho no returno - o time tem a segunda pior campanha, com apenas oito pontos somados em 12 jogos.

Apesar de lamentar por não ter enfrentado a Portuguesa, Wellington Silva avaliou que a ausência foi importante para deixá-lo 100% para o duelo com o São Paulo. "Deu para descansar. Foi bom por esse lado porque dá para voltar com tudo contra o São Paulo. Tenho que entrar com garra e força de vontade. Temos que jogar com força no domingo, pois precisamos desses três pontos", disse.