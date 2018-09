Debaixo de chuva e sem Everton, São Paulo treina de olho no Botafogo

A presença do meia-atacante Everton na escalação do São Paulo que enfrenta o Botafogo neste domingo, no Rio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, é cada vez menos provável. Em atividade sob muita chuva na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, o camisa 22 permaneceu na academia correndo sob supervisão do fisioterapeuta, enquanto os jogadores treinavam com bola no gramado.

Os portões não foram abertos para a presença da imprensa. De acordo com o publicado no site do clube, Diego Aguirre comandou um treino técnico e tático, esboçando os titulares do meio para frente. Primeiro, fez jogadas ensaiadas que terminavam em finalizações. Num segundo momento, em campo reduzido, o uruguaio realizou um coletivo.

Inicialmente marcado para começar às 15h, o treino acabou se estendendo dentro da academia devido à forte chuva que atingiu a região. Com atraso de quase uma hora, os jogadores foram para o gramado e treinaram debaixo de muita água durante toda a atividade.

Além de Everton, o volante Araruna também não foi a campo. Devido a uma contratura na coxa, ficou se exercitando na piscina. Para o duelo com o Botafogo, o São Paulo não poderá contar ainda com Arboleda. O zagueiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, voltam de suspensão Bruno Alves e Rojas, além de Bruno Peres, recuperado de lesão.