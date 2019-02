Debaixo de chuva, Novorizontino e Ponte Preta empatam sem gols pelo Paulistão

A Ponte Preta foi prejudicada pela arbitragem neste sábado, em Novo Horizonte (SP), e ficou distante da classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. No estádio Jorge Ismael de Biasi, o time de Campinas (SP) ficou no empate sem gols contra o Novorizontino, pela sétima rodada.

Com um gol de Edson mal anulado pela arbitragem, a Ponte Preta chegou aos nove pontos e segue na terceira colocação do Grupo A. A diferença para o vice-líder Red Bull Brasil é de cinco. Já o Novorizontino tem 12 e é o segundo colocado do Grupo B, mas pode ser ultrapassado pelo Guarani nesta segunda-feira.

Com o gramado cheio de poças d´água, os dois times encontraram dificuldades para tocarem a bola, mas nem por isso o jogo foi sem emoção. Logo no início, após confusão dentro da área, a bola acertou a trave do goleiro Ivan, da Ponte Preta, e saiu para escanteio.

A resposta da equipe visitante veio através de Thalles. O chute do atacante foi tirado por Edson Silva em cima da linha. Já nos acréscimos, Ivan evitou o gol olímpico de Pedro Carmona.

As duas primeiras boas oportunidades do segundo tempo foram criadas pelo Novorizontino. Murilo Henrique recebeu passe de Tiago Marques e bateu por cima. Depois, o camisa 9 mandou nas mãos de Ivan. A resposta da Ponte Preta veio com Matheus Vargas, que mandou para fora após cruzamento de Thalles.

O lance polêmico do jogo ocorreu aos 32 minutos. Tiago Real cruzou e Edson, em posição legal, cabeceou para o gol, mas o auxiliar assinalou impedimento do volante pontepretano. Nos minutos finais, o Novorizontino partiu para cima e assustou com Carlinhos e Pedro Carmona.

O Novorizontino volta a campo na próxima sexta-feira contra o Bragantino, às 21 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), enquanto que a Ponte Preta recebe o Ituano no domingo, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Os jogos serão válidos pela oitava rodada.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 x 0 PONTE PRETA

NOVORIZONTINO - Vagner; Matheus Sales (Paulinho Moccelin), Everton Sena, Edson Silva e Paulinho; Jean Patrick, Adilson Goiano e Pedro Carmona; Cléo Silva, Murilo Henrique (Carlinhos) e Felipe Marques (Elvinho). Técnico: Roberto Fonseca.

PONTE PRETA - Ivan; Luis Ricardo, Reginaldo, Renan Fonseca e Diego Renan; Edson, Tiago Real (Marlyson), Gerson Magrão e Matheus Vargas (Nathan); Thalles e Hugo Cabral. Técnico: Jorginho.

CARTÕES AMARELOS - Tiago Real e Edson (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Ilbert Estevam da Silva.

RENDA - R$ 52.815,00.

PÚBLICO - 2.785 pagantes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).