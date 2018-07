Debaixo de forte chuva, São Bento empata com Ituano e amplia jejum no Paulistão O São Bento completou sua quarta partida sem vencer ao empatar com o Ituano, por 1 a 1, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, na abertura da sétima rodada do Campeonato Paulista. O resultado foi construído debaixo de forte chuva, deixando o time sorocabano com oito pontos, em terceiro lugar, no Grupo B. De outro lado, a equipe de Itu atingiu os 10 pontos, na terceira posição do Grupo A.