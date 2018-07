Debaixo de muita chuva, duelo entre Joinville e Criciúma termina sem gols

Mesmo com um homem a mais em grande parte do segundo tempo, o time visitante não conseguiu transformar a pressão em gols e conquistou seu quarto ponto na competição, já que estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Náutico. O Joinville, que já tinha empatado com o Luverdense na primeira partida, chegou a dois pontos.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo de poucas chances claras de gol. Com muita marcação dos dois lados, o duelo foi mais marcado por disputas no meio de campo do que lances de ataque.

O time visitante era melhor e ficou ainda mais em vantagem a partir dos 15 minutos do segundo tempo, quando Bruno Aguiar, que já tinha cartão amarelo, levantou demais o pé em disputa com Gustavo e foi expulso.

Com um homem a mais, no entanto, o Criciúma caiu de produção e deixou de chegar com frequência ao ataque. O Joinville passou a se fechar ainda mais e soube se segurar até o apito final, garantindo o empate sem gols.

Na próxima terça-feira, às 21h30, o Criciúma recebe o Goiás, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela terceira rodada da Série B. Na quarta, às 19h30, é a vez do Joinville voltar a campo para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 0 x 0 CRICIÚMA

JOINVILLE - Agenor; Éverton Silva, Bruno Aguiar, Victor Oliveira e Júnior; Naldo, Paulinho Dias, Diones e Pereira (Kadu); Mateus Silva (Adriano) e Cléo Silva (Juninho). Técnico: Hemerson Maria.

CRICIÚMA - Luiz; Ezequiel, Raphael Silva, Nathan e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Élvis (Gabriel Leite); Niltinho (Hélio Paraíba), Roberto (Juninho) e Gustavo. Técnico: Roberto Cavalo.

CARTÃO AMARELO - Cléo Silva (Joinville).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Aguiar (Joinville).

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Lima (SE).

RENDA - R$ 18.955,00.

PÚBLICO - 1.534 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).