Debaixo de muita chuva em Manaus, Flamengo treina finalizações

O Flamengo iniciou a temporada com um empate sem gols diante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em Brasília, e com uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco. Os resultados até que foram bons, mas a falta de pontaria dos atacantes nas duas partidas incomodou o técnico Vanderlei Luxemburgo, que nesta sexta-feira treinou finalizações à exaustão em Manaus, mesmo debaixo de muita chuva.

O treinamento contou com arremates da entrada da área e finalizações após jogadas de linha de fundo. Os únicos que não treinaram foram Eduardo da Silva, Gabriel e Nixon. Os dois primeiros, que foram poupados diante do Vasco, seguiram realizando apenas atividades físicas. Já Nixon, que jogou na quarta-feira, reclamou de dores no joelho direito.

O Flamengo volta a campo no domingo para enfrentar o São Paulo pela última rodada do Super Series, torneio amistoso que está sendo realizado em Manaus. Como venceu o Vasco na estreia, o time rubro-negro depende somente de si para conquistar do triangular.