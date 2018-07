Debaixo de muita chuva, Vasco vence a segunda seguida

RIO - Debaixo de (e sobre) muita água, o Vasco foi a Macaé enfrentar o Duque de Caxias pela segunda rodada da Taça Guanabara, em partida que marcou a estreia do zagueiro Rodolfo. A vitória por 3 a 1 foi obtida com boa dose de entrega, como pedia a situação, e construída a partir de um chute calibrado do capitão Juninho Pernambucano.

O Vasco soma agora seis pontos no Grupo B, logo atrás do Fluminense, que também venceu suas duas partidas iniciais. O Caxias segue zerado na chave neste primeiro turno do Campeonato Carioca.

O gramado do estádio macaense mostrou boa capacidade de drenagem. Apesar de muita chuva ter caído na cidade litorânea durante este domingo, o campo apresentava razoáveis condições de jogo, ainda que tornasse o ritmo mais lento.

Logo a oito minutos, veio a primeira grande chance. Após sobra de bola na pequena área, Nilton arrematou e Fernando fez defesa milagrosa no reflexo. Aos 28, porém, o goleiro do time da Baixada Fluminense nada pôde fazer em chute precioso de Juninho Pernambucano, que acertou o canto direito, da entrada da área.

Com o início do segundo tempo vieram o gol de empate do Caxias e um dilúvio. Aos 10, Gilcimar acertou o canto esquerdo baixo de Fernando Prass e igualou o marcador.

Com a forte tempestade, o jogo podia complicar, mas Alecsandro aproveitou a falha coletiva da zaga adversária e escorou a cobrança de escanteio para o gol vazio, recolocando o Vasco à frente, aos 14.

Se o campo resistira bem anteriormente, agora já não havia como praticar um bom futebol e os vascaínos trataram de administrar a vitória. Mesmo assim, Fagner encontrou uma forma de ir à linha de fundo e cruzar na medida para Diego Souza completar de cabeça e selar o placar: 3 a 1. Dadas as circunstâncias de jogo, um triunfo que os cruzmaltinos aceitam de bom grado.

DUQUE DE CAXIAS 1 x 3 VASCO DA GAMA

Duque de Caxias - Fernando; Arílson, Paulão (Carlos Alberto), Daniel Melo e Rodrigues; Fábio Aguiar, Romário, Raphael Augusto e Juninho (Michel); Jeffinho (Jorge Felipe) e Gilcimar. Técnico - Mário Marques.

Vasco - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Rodolfo e Thiago Feltri; Fellipe Bastos, Nilton, Allan (Bernardo) e Juninho Pernambucano (Eduardo Costa); Diego Souza (William Barbio) e Alecsandro. Técnico - Cristóvão Borges.

Gols - Juninho Pernambucano, aos 28 minutos do primeiro tempo. Gilcimar, aos 10, Alecsandro, aos 14, e Diego Souza, aos 28 do segundo.

Juiz - Pathrice Maia.

Cartões amarelos - Paulão, Rodolfo e Diego Souza.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé.