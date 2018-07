Debaixo de neve, Dortmund vence e entra no G4

FREIBURGO - Ainda é outubro, mas já neva na Alemanha. E foi debaixo de neve, com direito a bola laranja e cuidado para deixar as linhas do campo visíveis que o Borussia Dortmund se recuperou no Campeonato Alemão e, neste sábado, venceu fora de casa o Freiburg por 2 a 0, com gols de Subotic e Mario Gotze.

Ambos marcaram no segundo tempo. Primeiro foi o sérvio, que subiu antes que todo mundo e desviou de cabeça a cobrança de falta vinda da meia esquerda. O goleiro Baumann pulou tarde e não pegou. Só a oito minutos do fim é que Gotze recebeu na direita da área e bateu cruzado para fechar o placar.

Também neste sábado, outro time que almeja ficar pelo menos com uma vaga na Liga dos Campeões, o Schalke 04 venceu recebeu o Nuremberg e teve certa dificuldade para vencer. O único gol do jogo, feito pelo peruano Farfán, saiu apenas aos 32 do segundo tempo.

Empolgado depois de vencer o Real Madrid pela Liga dos Campeões, o Dortmund chegou aos 15 pontos, no quarto lugar. O Schalke 04, que também venceu pela competição europeia no meio de semana, passando pelo Arsenal, assumiu a vice-liderança, com 20 pontos após nove rodadas. O Bayern de Munique segue disparado na frente e joga domingo contra o Bayer Leverkusen.

Agora quinto colocado, o Mainz fez 3 a 0 sobre o Hoffenheim, em casa. Na parte de baixo da tabela, o lanterna Greuther Furth empatou em 1 a 1 com o Werder Bremen e chegou a seis pontos.

Com um gol do brasileiro Diego (Josué, Naldo e Fagner também foram titulares), o Wolfsburg goleou o Fortuna Düsseldorf, fora de casa, por 4 a 1, e se recuperou depois de sete jogos sem vencer e quatro derrotas seguidas sem sequer fazer um gol. A equipe segue na zona de rebaixamento, mas agora com oito pontos, em 16.º.