Debaixo de neve, Hertha Berlin vence Hoffenheim e se mantém no G4 do Alemão

A partida começou com o gramado limpo, mas antes da metade do primeiro tempo, a nevasca passou a dificultar muito a visibilidade do jogo. O árbitro paralisou o duelo para que limpassem as linhas, mas não adiantou muito. Aos 30 minutos, com o campo praticamente branco, a bola foi alçada na área do Hoffeinheim, o zagueiro Eugen Polanski desviou e mandou contra o patrimônio. A bola bateu na trave, o goleiro Oliver Baumann tentou salvar, mas o sistema eletrônico indicou que já havia entrado: 1 a 0 para o Hertha Berlin.

A neve deu uma trégua no intervalo e o segundo tempo aconteceu sem problemas. Os visitantes, no entanto, não conseguiram reagir e, assim, o time anfitrião conseguiu continuar no grupo que vai à Liga dos Campeões da Europa. O Hertha Berlin é o quarto colocado com 23 pontos, com um de vantagem para o Borussia Mönchengladbach. O Hoffenheim agora é o lanterna, com oito.

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Alemão no próximo domingo. O Hertha Berlin visitará o líder Bayern de Munique, na Allianz Arena, em Munique. O Hoffeinheim receberá o Borussia Mönchengladbach, na Wirsol Rhein-Neckar-Arena, em Hoffenheim.

No outro duelo deste domingo, o Ingolstadt venceu o Darmstadt de virada por 3 a 1, em casa. Ayat Sulu abriu o placar para os visitantes, mas Robert Bauer e Hartmann (duas vezes) marcaram os gols da vitória. O resultado levou o time anfitrião para o oitavo lugar, com 19 pontos. O Darmstadt é o 13.º, com 14.