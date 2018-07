Debandada corintiana para a China invade a internet de piadas

Jadson foi o primiero, Renato Augusto confirmou nesta quarta-feira, Elias e Ralf devem ser os próximos. A debandada de jogadores do Corinthians, atual campeão brasileiro, para o futebol chinês, virou alvo de piadas dos internautas. São várias as montagens bricando com a situação corintiana.

Até o atacante Zizao, chinês que teve poucas chances do Corinthians, aparece nas reproduções bricando com a situação do ex-clube. Ele garante que os amigos estão indo visitá-lo.

E, realmente, a situação é corintiana complicada e bem séria. Seu meio-campo foi o diferencial na conquista do sexto título brasileiro. Não por acaso, três dos quatro apareceram na lista dos melhores do ano: Elias, Jadson e Renato Augusto.

Os jogadores até fizeram força para ficar e disputar a Libertadores. Mas as altas propostas financeiras, com salários de até R$ 2 milhões mensais, falaram mais alta. Resta ao corintiano rir para não chorar.