Debinha celebra atuação decisiva contra Inglaterra e elogia testes feitos por Pia

Autora dos dois gols que garantiram a vitória por 2 a 1 da seleção brasileira feminina sobre a Inglaterra, neste sábado, em amistoso disputado no Estádio Riverside, em Middlesbrough, a atacante Debinha celebrou a atuação decisiva no confronto.

O triunfo na cidade inglesa foi o primeiro do Brasil sobre este adversário europeu, que ficou em quarto lugar no Mundial da França, realizado neste ano. "É uma vitória importante, acho que em nível internacional esse foi o primeiro jogo no qual a gente precisava dar o nosso melhor, e eu fico feliz por ter ajudado a equipe. Fico feliz também pela atuação de todas, fomos muito bem e a gente fez o que a Pia nos pediu na compactação e na defesa. Acho que nós fizemos muito bem o nosso papel, e fico feliz por ter feito os gols e ajudado a equipe", afirmou a jogadora.

Debinha também lembrou que o duelo deste sábado marcou as estreias de Giovanna e Victória pela seleção principal do Brasil, que puderam atuar por meio da oportunidade concedida pela técnica sueca Pia Sundhage. Na próxima terça-feira, a equipe nacional voltará a campo para encarar a Polônia, às 15h15 (de Brasília), na Suzuki Arena, na cidade polonesa de Kielce, em novo amistoso.

"Para algumas meninas esse foi o primeiro jogo na seleção. Então no começo tem aquele frio na barriga, precisa ter mais oportunidades assim como a Pia deu. Foi muito bom para elas e com a entrada de algumas jogadoras mais experientes, a gente foi se acertando, ouvimos o que tínhamos que melhorar e acho que cumprimos com o nosso papel. Fizemos o que ela pediu e saímos com a vitória", reforçou a atacante.