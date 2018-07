Debuchy desfalca França contra Geórgia e Espanha

O treinador da seleção francesa disse nesta segunda-feira que os exames revelaram que que Debuchy "sofreu uma lesão muscular da coxa", sem dar mais detalhes. No último domingo, Debuchy foi substituído mancando durante o primeiro tempo da partida entre Newcastle e Wigan.

A França tem outros problemas de lesões para os dois compromissos. O meia Franck Ribery ainda se recupera de uma lesão no tornozelo, enquanto os também meias Yohan Cabaye e Jeremy Menez têm contusões na virilha. Assim, eles treinaram em separado nesta segunda. "Eles devem treinar com o restante do elenco (na terça-feira)", disse Deschamps.

A seleção francesa vai receber a Geórgia na próxima sexta-feira e o jogo com a Espanha será disputado quatro dias depois. A equipe está na segunda colocação no Grupo I das Eliminatórias com os mesmos sete pontos dos espanhóis, que levam vantagem nos critérios de desempate.