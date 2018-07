Debuchy é operado e desfalca o time do Arsenal por três meses

O Arsenal pretendia contar com o lateral-direito Mathieu Debuchy já no começo de novembro, mas agora corre o risco de só ter o jogador novamente à disposição em 2015. Nesta segunda-feira, o técnico Arsène Wenger anunciou que a lesão no tornozelo do francês não evoluiu conforme previa o departamento médico do clube, ele precisou passar por cirurgia e fica fora por pelo menos três meses.

O lateral se contundiu durante o empate por 2 a 2 com o Manchester City, há nove dias. Na sexta, Wenger afirmou que Debuchy ficaria afastado dos gramados por seis semanas se os exames não determinarem a necessidade do jogador ser operado.

"Ele precisou ser operado e vai ficar fora por três meses, talvez uma ou duas semanas a menos ou a mais. Com certeza é um grande golpe para nós, mas nós só saberemos quão grande é o prejuízo mais para frente, dependendo da qualidade da substituição. Mas nós compramos (Calum) Chambers para isso", disse Wenger.

Caso fique mais três meses fora, Debuchy só volta na 18.ª rodada do Campeonato Inglês, na véspera da última rodada do primeiro turno. Pela França, o jogador será desfalque contra Portugal, Armênia e Albânia. Os jogos são amistosos porque os franceses já estão classificados para a Eurocopa, como donos da casa. Assim, participam amistosamente do Grupo I das Eliminatórias (jogam contra os times da chave).